Insultos e ameaças levam tia de grávida desaparecida na Murtosa a avançar com queixa nas autoridades

"As pessoas chegam a criar facebooks falsos para me tratar mal", conta Filomena Silva.

Filomena Silva, a tia da grávida desaparecida na Murtosa, confirmou aoque vai avançar com uma queixa nas autoridades devido aos insultos e ameaças de que a família tem sido alvo nas redes sociais nos últimos meses.

"As pessoas chegam a criar facebooks falsos para me tratar mal", contou.



Mónica Silva, de 33 anos, deixou de ser vista a 3 de outubro depois de sair de casa com ecografias. Chegou a telefonar ao filho mais velho para dizer que chegaria a casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias. Quatro meses depois, o corpo da mulher continua por encontrar.