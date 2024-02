Rainha de Carnaval desfila com prego cravado nas costas para não perder pontos nem desapontar o filho

Marcelly diz não se arrepende do sacrifício feito.

O amor pela escola de samba do coração e o desejo de desfilar em frente ao filho de oito anos, que esperava ansiosamente por esse momento, fez Marcelly de Abreu, rainha e influencer da Escola de Samba União Imperial, da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, suportar o inimaginável sacrifício de desfilar com um prego enfiado nas costas. Ela suportou a dor e foi até final para a escola não perder pontos se ela tivesse tirado a parte da fantasia onde estava o prego.

Em conversa com o site de notícias G1, do Grupo Globo, após o desfile, Marcelly disse que as dores que sentiu eram muito fortes e que sentia o sangue a escorrer pelo corpo mas não quis desapontar nem a escola e, muito menos, o filho, que a incentivou durante meses a desfilar. Ela contou que durante o desfile chegou a ficar com a visão turva e com dificuldades para respirar devido ao prego cravado nas costas.

A fantasia dela, que pesa 18 quilos, tinha um suporte nas costas que, ao ir e vir da cidade de Parintins, na longínqua Amazónia para ser pintada pelos famosos artistas de lá, desapareceu. No desespero para resolver o problema, pois o suporte era imprescindível, foi improvisado um suporte com um equipamento encontrado por acaso no sambódromo, provavelmente abandonado por alguém que já o tinha usado.

Só que nesse suporte havia um prego saliente, que, assim que Marcelly começou a sambar, cravou-se nas suas costas.

Sem poder abandonar o desfile, Marcelly suportou a dor, e conseguiu chegar até final pedindo de vez em quando para pessoas em redor puxarem disfarçadamente a pesada fantasia dela para trás, para o prego sair e ela conseguir respirar sem dor, mas eram momentos fugazes, e assim que a fantasia voltava ao lugar certo o prego voltava a incrustar-se no corpo dela. Na entrevista, Marcelly desabafou que ainda sentia os dois braços adormecidos e que tinha dificuldade para abrir e fechar as mãos, mas que não se arrepende do sacrifício feito pela Escola de Samba e pelo filho.