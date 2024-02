Menina de 12 anos ferida com gravidade em despiste em Benavente

Acidente feriu outras três pessoas, entre as quais uma criança de seis anos.

Um despiste de carro causou quatro feridos, três dos quais com gravidade, na Estrada Nacional 515, em Benavente, este domingo.Entre as vítimas estão duas crianças, de seis e 12 anos, de acordo com o Comandante dos Bombeiros de Benavente, José Nepomuceno. A mais velha encontra-se em estado grave. Todas as vítimas seguiram para o Hospital de Vila Franca de Xira.Os Bombeiros de Benavente receberam o alerta cerca das 12h30. A ocorrência mobilizou um total de 16 operacionais.