Treinador do Moncarapachense brutalmente agredido no final da partida com O Elvas

O treinador do Moncarapachense, José Bizarro, foi brutalmente agredido, esta tarde de domingo, no final da partida com O Elvas, por um elemento próximo da equipa da casa, a contar para a série D do Campeonato de Portugal.

A agressão ao antigo guarda-redes do Benfica ocorreu numa altura em que o jogo, que o Moncarapachense venceu por 1-0, já tinha terminado e em que intervenientes se cumprimentavam, ainda no centro do relvado. Segundo várias testemunhas que assistiam ao jogo, José Bizarro terá feito gestos provocatórios para com os adeptos elevenses, gerando-se logo aí alguma confusão.





Um jogador do Elvas terá interpelado o antigo guarda-redes, sendo que os ânimos pareciam ter acalmado, até que um elemento do staff do Elvas acabou por agredir o técnico dos algarvios. O treinador, que sofreu ferimentos no rosto e ficou com os óculos partidos, foi levado para o hospital de Elvas.O Elvas já garantiu que "repudia qualquer tipo de violência no Desporto" e que vai "internamente averiguar tudo o que se passou no final da partida". A PSP fez o expediente sobre os acontecimentos, indentificou os intervenientes e irá agora informar o Ministério Público desta ocorrência.