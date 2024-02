Recordista mundial da maratona morre em acidente de viação

Atleta tinha 24 anos.

Ababu Namwamba.





Gervais Hakizimana.

Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morreu aos 24 anos, de acordo com o ministro do Desporto do Quénia, citado este domingo pela agência Reuters. "O Quénia perdeu uma joia especial. Estou sem palavras", declarouUm acidente rodoviário causou a morte do atleta e do treinador,Em outubro, o queniano tornou-se o atleta mais rápido da distância rainha do atletismo, ao vencer a maratona de Chicago em 2:00.35 horas, menos 34 segundos do que o anterior máximo. "Não estava preparado para isto, mas é um recorde do mundo, estou verdadeiramente feliz. Sabia que bateria este recorde um dia", afirmou na altura.