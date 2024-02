José Mourinho está a aprender alemão e agrada-lhe mudança para o Bayern Munique

Contestação a Thomas Tuchel aumenta entre os adeptos do emblema bávaro.

José Mourinho está entusiasmado com a possibilidade de assumir o comando técnico do Bayern Munique, avançou este domingo o jornal alemão Bild. A contestação ao técnico Thomas Tuchel aumentou entre os adeptos do emblema bávaro, após a derrota (3-0) consentida no sábado na deslocação ao terreno do primeiro classificado da Liga alemã, o Bayer Leverkusen.José Mourinho saiu da Roma em janeiro e encontra-se sem clube. Com experiência acumulada em Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália, o técnico vê com bons olhos um possível ingresso no clube vencedor das últimas 11 edições da Liga alemã. Para facilitar a adaptação ao eventual novo contexto, o português está a aprender alemão.O Bayern Munique segue no segundo lugar da Liga alemã, com 50 pontos, a cinco do primeiro posto. Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, os bávaros defrontam os italianos da Lazio.