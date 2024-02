“Margem de erro é muito curta”: Dragões estão a olhar para “todos os jogos como finais”

“Não vejo o jogo de Arouca como decisivo, mas é importante. Temos de correr atrás do prejuízo e sabemos que a margem de erro é muito curta. Por isso, olhamos para todos os jogos como finais. Se perdermos mais vezes na Liga, ficaremos mais perto de estarmos afastados do principal objetivo”, disse este domingo Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta segunda-feira (20h15, Sport TV 1) do FC Porto com os arouquenses.