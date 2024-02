A primeira imagem dos reféns libertados pelo Hamas após mais de quatro meses em cativeiro

Fernando Marman, de 60 anos, e Norberto Louis Har, de 70, foram libertados esta segunda-feira.

Fernando Marman, de 60 anos, e Norberto Louis Har, de 70, reféns israelo-argentinos do Hamas desde 7 de outubro, foram libertados esta segunda-feira em Rafah, Gaza, durante uma operação militar noturna de trégua temporária, segundo a Reuters.Foi divulgada a primeira imagem dos reféns libertados com familiares. Fernando Marman aparece junto da irmã, Clara Marman, companheira do outro refém libertado, Norberto Louis Har.A operação foi desenvolvida em conjunto pelas forças de segurança armadas israelitas do serviço de segurança nacional Shin Bet e da Unidade Especial de Polícia em Rafah.Os reféns, raptados pelo Hamas no Kibbutz Nir Yitzhak, no primeiro dia do conflito, estavam presos num segundo andar de um edifício atacado por explosivos. Fizeram parte do pacote de 250 israelitas raptados pelo grupo a 7 de outubro.A libertação dos reféns coincidiu com ataques aéreos que mataram 67 palestinianos e feriram dezenas em Rafah."Há muito tempo que trabalhamos nesta operação", disse o porta-voz militar israelita, tenente-coronel Richard Hecht. "Estávamos à espera das condições certas", acrescentou.O governo argentino já agradeceu a libertação de Fernando Marman e Norberto Louis Har.Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, também já se manifestou: "Saúdo os nossos bravos guerreiros pela ação ousada que levou à libertação" dos dois reféns.