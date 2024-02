Governo timorense está a fazer "preparação excelente" para visita do Papa

Embaixador do Vaticano em Timor-Leste afirmou que a data da visita ainda não está confirmada.

O embaixador do Vaticano em Timor-Leste, monsenhor Marco Sprizzi, afirmou hoje que o Governo timorense está a fazer uma "preparação excelente" da "possível" visita do Papa Francisco ao país, que deverá acontecer em agosto.

"Está em preparação uma possível visita do Santo Padre a Timor. Ainda não podemos confirmar data, será anunciada pela Santa Sé juntamente com o Governo, mas não é um segredo que estamos a preparar essa possível visita", afirmou o Marco Sprizzi.

O embaixador do Vaticano em Timor-Leste falava aos jornalistas após um encontro com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, no Palácio da Presidência, em Díli.