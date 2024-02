Sem-abrigo causa fogo num banco em Lisboa

Estabelecimento ficou com um vidro danificado.

Os pertences de um sem-abrigo estiveram na origem de um incêndio que deflagrou sexta-feira numa dependência bancária da Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. Apesar do alarme, não se registaram feridos, mas o banco ficou com, pelo menos, um vidro danificado.



Alertados, os bombeiros apagaram rapidamente as chamas.