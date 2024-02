Homem ameaça companheira e é detido em flagrante na Nazaré

Um homem de 30 anos foi detido em flagrante a ameaçar a companheira, da mesma idade, no concelho da Nazaré.A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu uma denúncia de uma alegada situação de violência doméstica e, quando chegou ao local, apercebeu-se que a vítima apresentava ferimentos.

Ao detido foram aplicadas, no passado dia 8 de fevereiro pelo Tribunal Judicial de Leiria, as medidas de proibição de contactar a companheira e de frequentar locais onde possa estar a vítima, com obrigação de afastamento de 500 metros.