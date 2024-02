Detetado o primeiro caso de peste negra nos EUA

Este é o primeiro caso no Estado de Oregon desde que um jovem contraiu a doença em 2015.

Um caso de peste negra foi detetado no Estado de Oregon, nos EUA, na semana passada. Segundo o Daily Mail, as autoridades estão em alerta e a tomar medidas para combater um possível surto. Este é o primeiro caso do estado desde que um jovem de 16 anos contraiu a doença em 2015.Suspeita-se que a pessoa em causa tenha contraído o vírus através de um gato. "Todos os contactos próximos do residente e do animal de estimação foram contactados e receberam medicação para prevenir a doença", afirmou em comunicado o Dr. Richard Fawcett, responsável pela saúde do condado de Deschutes, citado pelo jornal.De acordo com o responsável, há pouco risco para a comunidade, uma vez que o caso foi identificado e tratado nas fases iniciais da doença. Não surgiram outros casos durante a investigação da doença transmissível.A doença bacteriana infecciosa é transmitida por esquilos, roedores selvagens e pelas suas pulgas. Quando um roedor infetado adoece e morre, as pulgas podem transmitir a infeção a outros animais ou seres humanos através da mordida.A doença é tratável com antibióticos se for detetada atempadamente, mas pode ser fatal se não for curada. A peste negra caracteriza-se por febre alta, letargia e gânglios inchados.Atualmente, não está disponível uma vacina contra a peste. Segundo o Daily Mail, as autoridades recomendam que as pessoas evitem qualquer contacto com roedores selvagens, especialmente os doentes ou mortos, e que nunca alimentem esquilos.Os donos de animais de estimação são também aconselhados a mantê-los afastados dos roedores selvagens para evitar a infeção.