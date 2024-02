Homem morre a bordo de avião da Lufthansa na Tailândia

Passageiro entrou no avião com dificuldades em respirar, mas companheira desvalorizou sintomas.

Um homem de 63 anos morreu, na passada quinta-feira, a bordo de um avião da companhia da Lufthansa que descolou de Banguecoque, capital da Tailândia, com destino a Munique, Alemanha, avança a Sky News.Segundo alguns passageiros do avião, o cidadão alemão quando entrou no avião estava a suar e com dificuldades em respirar. Contudo, a mulher terá desvalorizado possíveis sintomas e garantido que o companheiro estava em condições de fazer a viagem. Segundo a própria, o marido estaria apenas cansado por correr para não perder o voo.Após a descolagem, o homem cuspiu "litros de sangue" e as paredes do avião ficaram salpicadas, contou Martin Missfelder, um dos passageiros a bordo."Foi um horror absoluto, toda a gente estava a gritar", acrescentou Missfelder.O óbito foi declarado dentro do avião após várias tentativas de reanimação, sem sucesso, por parte dos assistentes de bordo.Dadas as circunstâncias, o avião regressou a Banguecoque, uma hora e meia após ter descolado."Os nossos pensamentos estão com os familiares do passageiro falecido. Lamentamos também o incómodo causado aos passageiros deste voo", disse um porta-voz da companhia aérea, garantindo que os passageiros foram colocados em voos alternativos para a viagem de regresso a Munique.