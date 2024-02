Incêndio destrói parque aquático na Suécia

Uma nuvem de fumo negra elevou-se sobre a cidade e, por isso, as autoridade aconselharam os moradores a permanecerem em casa.

Um incêndio de grandes proporções deflagrou, esta segunda-feira, num parque de diversões em Gotemburgo, na Suécia, e destruiu escorregas aquáticos ao ar livre e instalações anexas que estavam em construção, avança a Reuters.De acordo com a agência de notícias, não há registo feridos. Uma nuvem de fumo negra elevou-se sobre a cidade e, por isso, as autoridade aconselharam os moradores da zona em causa a permanecerem em casa e a manterem as janelas fechadas para se protegerem."O fogo começou num dos escorregas aquáticos no exterior do edifício e depois alastrou a todo o edifício" afirmou um porta-voz em comunicado, citado pela Reuters.