Editora paga mais de 550 milhões de euros num dos maiores negócios de sempre.

É o maior negócio já feito com o acervo de um único artista musical. O grupo Sony Music fechou acordo para comprar metade do catálogo de Michael Jackson. Segundo a ‘Billboard’, o património musical do artista está avaliado em cerca de 1,1 mil milhões de euros, pelo que a editora deverá pagar mais de 550 milhões pela coleção de ‘masters’ publicados e gravados.Saiba mais no Correio da Manhã