Queda em buraco de sepultura em Monção faz dois feridos

Vítimas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.

Um homem, de 62 anos, e uma mulher, de 63, ficaram com ferimentos ligeiros após caírem num buraco de uma sepultura no Caminho do Cemitério, freguesia de Merufe, em Monção.

As vítimas caíram acidentalmente no buraco de pelo menos dois metros de profundidade. Foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

No local estiveram sete bombeiros das corporações de Monção e Melgaço apoiados por três veículos.