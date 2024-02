Polícia militar impede assalto de trio e mata um dos suspeitos em São Paulo

Um polícia militar impediu que uma mulher fosse assaltada, este sábado, na zona oeste de São Paulo. Um suspeito morreu e outros dois fugiram, avança o portal R7.De acordo com a mesma fonte, o trio abordou a mulher após esta estacionar o veículo e empurraram a vítima contra a parede.

O polícia apercebeu-se da ação dos agressores e atirou contra um que caiu imediatamente no chão. Segundo a 4ª Companhia do 16º Batalhão, o polícia deu dois tiros contra o homem que o atingiram na zona do peito.O homem foi encaminhado para o Hospital Bandeirante, mas não resistiu aos ferimentos.