Português Diogo Ribeiro sagra-se campeão do mundo em 50 metros mariposa

Jovem de 19 anos obteve o melhor resultado de sempre da natação portuguesa.





O português de 19 anos, que havia sido vice-campeão mundial em Fukuoka'2023 nesta distância, bateu o norte-americano Michael Andrew (23,07) e o australiano Cameron McEvoy (23,03). Recorde-se que Diogo Ribeiro tornou-se o primeiro nadador português a qualificar-se para duas finais de Campeonatos do Mundo, depois de ter conquistado a medalha de prata em Fukuoka, em 2023, na mesma distância, onde estabeleceu também o atual recorde nacional, de 22,80 segundos.

O nadador Diogo Ribeiro sagrou-se, esta segunda-feira, campeão do Mundo na prova de 50 metros mariposa em Doha, no Qatar. Com o tempo de 22, 97 segundos, o jovem de 19 anos fez história ao obter o melhor resultado de sempre da natação portuguesa.