Dois homens, com 21 e 37 anos, morreram esta segunda-feira num acidente de trabalho na fábrica da Repsol Polímetros, em Sines, ao caírem de "uma altura de mais de 30 metros"Alerta foi dado pelas 16h29. As vítimas ficaram com várias lesões e o óbito foi declarado no local.Para o local foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por seis veículos, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Em atualização.