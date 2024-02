IPMA prolonga aviso amarelo para grupo Central dos Açores devido à chuva

Alerta vigora até às as 17h00 locais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou para a tarde desta terça-feira o aviso amarelo já emitido para as ilhas do grupo Central dos Açores, devido às previsões de chuva forte.

As ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) estiveram sob aviso amarelo até às 07h00 locais desta terça-feira (08h00 em Lisboa), mas o IPMA prolongou o alerta para as 17h00 locais (18h00 em Lisboa) devido à previsão de "precipitação, por vezes forte".

Ainda segundo o comunicado do IPMA, no grupo Oriental açoriano (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo, também por causa da "precipitação, por vezes forte", é válido entre as 14h00 locais (15h00 em Lisboa) e as 23h00 locais de terça-feira (00h00 de quarta-feira, em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.