Tribunal anula pena de expulsão do País a violador em série de Coimbra

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) anulou a pena de expulsão do País a um dos violadores em série que atacavam mulheres na zona do Parque Verde, em Coimbra, no início de 2022.O arguido, de 21 anos, está em Portugal com autorização temporária de residência para estudar. Frequentava um curso profissional em Coimbra. Cometeu os crimes com outro colega da escola, que tinha 18 anos. Este último já tinha antecedentes e condenações por violação.

Durante as primeira duas semanas de 2022, os dois causaram alarme social no Parque Verde da cidade, em Coimbra. Ao início da noite assaltavam mulheres e forçavam-nas a ter relações sexuais. Em alguns casos filmaram e fotografaram. Ambos cumprem pena de prisão de doze e oito anos e meio.



O STJ anulou apenas a condenação de expulsão do País ao arguido mais velho, que apresentou um recurso.