Rússia coloca primeira-ministra da Estónia na lista de procurados

Também o secretário de Estado da Estónia e o ministro da cultura da Lituânia integram a lista.

A Rússia colocou a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, e outras personalidades dos estados bálticos numa lista de procurados, numa altura em que crescem tensões militares russas ao longo da sua fronteira, segundo o jornal The Guardian.

A revelação foi feita pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que disse que o secretário de Estado da Estônia, Taimar Peterkop, o ministro da cultura da Lituânia, Simonas Kairys, e Kaja Kallas foram acusados ??de "destruir monumentos aos soldados soviéticos", uma referência à remoção de memoriais da segunda guerra mundial da era soviética.

"Este é apenas o começo", escreveu a porta-voz no canal de telegram, acrescentando que "os crimes contra a memória dos libertadores do mundo do nazismo e do fascismo devem ser processados".



As acusações exatas contra os três não foram reveladas pelas autoridades russas.



Moscovo colocou vários altos funcionários e generais de Kiev na sua lista de procurados desde o início da guerra na Ucrânia, mas Kaja é a primeira chefe de um governo a integrar a lista.

A primeiro-ministra da Estónia tem sido uma dos mais fortes apoiantes da Ucrânia, liderando esforços para aumentar a assistência militar a Kiev e reforçar as sanções contra a Rússia.

De acordo com o jornal, a decisão de Moscovo em adicionar Kaja Kallas à sua lista de procurados vai aumentar ainda mais a tensão na região, numa altura em que muitas capitais ocidentais soaram o alarme sobre uma crescente ameaça militar da Rússia.

Questionado pelo jornalistas sobre a decisão de Vladimir Putin, o porta-voz Dmitry Peskov, citado pelo The Guardian, afirmou que a líder da Estónia "realizou atos hostis" contra a Rússia e a sua "memória histórica".

A remoção de monumentos da era soviética tem sido uma questão delicada na Estónia, uma vez que na antiga república soviética (1944 a 1991) cerca de um quarto da população de 1,3 milhões de pessoas era de etnia russa.

Desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia, Kaja Kallas comprometeu-se a remover todos os monumentos comunistas em espaços públicos. "Decidimos… os monumentos soviéticos devem ser removidos dos espaços públicos e faremos isso o mais rápido possível", disse a primeira-ministra no verão de 2022, quando as autoridades removeram um memorial de um tanque soviético de Narva, uma cidade onde predomina a língua russa junto à Fronteira russa.