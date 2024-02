Livre diz que projeto europeu é "essencial". Para o PCP intervenção da UE na Ucrânia "foi pôr mais bombas na guerra"

Quando questionado sobre se receava que o Livre pudesse vir a tomar o lugar da CDU na reedição de uma geringonça, Paulo Raimundo disse que a CDU "nunca falhará nenhuma convergência que responda aos problemas do país".



Já Rui Tavares, começou por pronunciar-se sobre acusação de Pedro Nuno Santos, que defendeu que um voto do PS serve para implementar as ideias do Livre.



"Era só o que mais faltava os partidos mostrarem essa autossuficiência. Votar no PS às vezes nem para implementar as ideias do PS serve", afirmou.



O deputado do Livre considera importante que os eleitores tenham a consciência do perigo e da instabilidade, "característicos" dos regimes de direita e extrema-direita.



Rui Tavares destacou a importância do Livre para "acrescentar os pilares da Esquerda, da Europa e da Energia" ao debate político.