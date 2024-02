Mortágua acredita que BE pode influenciar mais o Governo que o Chega, de quem "ninguém se quer sentar ao lado"

Coordenadora do BE e líder do Chega discutiram temas como a crise na habitação, corrupção e imigração.

"O Chega toca na vertente da oferta e procura, coisa que o Bloco de Esquerda ignora por completo. Não se preocupa em dar benefícios fiscais", disse André Ventura.



"Não fui eu que tive um vereador a vender casas ao triplo dos preços", apontou Ventura, dizendo ser preciso ter "um pingo de vergonha" pela "hipocrisia e cara de pau".



O líder do Chega também acusou a bloquista de atacar o alojamento local, considerando-o "um disparate comunista que quer atacar a economia".



Ventura aproveitou ainda para relembrar que o Chega é um partido "com ricos, [pessoas] de classe média e pobres" e que as propostas envolvem todos.



Quando abordaram a corrupção, André Ventura recordou que quando o Chega "propôs aumentar penas para a corrupção, o BE votou contra".



"O problema não são as penas. Eu quero condenar, porque sem condenar não há penas. Não se consegue condenar porque o dinheiro está escondido em offshores", respondeu Mortágua.



No que toca ao tema da imigração, a bloquista considerou que a política do Chega nesse âmbito levaria ao "caos". "Significa o caos em Portugal, na agricultura, nas pescas, nos lares, na construção", explicou. "Há imigrantes porque há necessidade de trabalho imigrante em Portugal", justificou. Para Mortágua, a única imigração descontrolada é a clandestina, que está à mercê de máfias e que leva à exploração de grupos. Para a bloquista, esta, sim, deve ser alvo de maior rigor.



André Ventura respondeu e disse que aquilo que Mariana Mortágua defende é "transformar o País da estação do Oriente", em alusão ao grupo de sem-abrigos que vem crescendo no local.



Mariana Mortágua concluiu o discurso, relembrando que a geringonça "cumpriu o que prometeu". Quer resolver problemas na Habitação, Saúde, escolas com professores e quer um "País sem medo".

