Lavrov diz que Rússia está preparada para solução diplomática com a Ucrânia mas impõe condições

Ministro defende a 'cedência' de territórios ucranianos.

A Rússia estará preparada para realizar um acordo diplomático com a Ucrânia, garante o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, citado pela agência Sputnik.



Lavrov estaria disposto a negociar apenas com a "cedência" de territórios à Ucrânia, o que não é visto com bons olhos pelo ocidente. Uma vez que os interesses de Moscovo não estarão acautelados, a hipótese de um acordo complica-se.