Quatro portugueses detidos pela morte de bebé de um ano nos EUA

Vítima foi transportada para o hospital, onde acabaria por morrer.

Três mulheres e um homem, todos portugueses, foram detidos pela morte de um bebé de um ano, em Pawtucket, nos EUA, informa a imprensa local.

A detenção ocorreu no sábado depois das autoridades terem encontrado o bebé, no apartamento onde os suspeitos residiam, com queimaduras significativas na cara.

Foram realizadas manobras de reanimação à vítima, que acabaria por morrer no hospital.

Carolina Ledo, de 22 anos, Carla Sousa, de 32, e Daniela Ledo, de 25, foram acusadas de negligência infantil. João Resende, de 25 anos, foi acusado de homicídio por negligência, abusos infantil e negligência infantil.