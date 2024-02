Detidos quatro suspeitos da morte de recordista mundial de maratona

Kelvin Kiptum morreu aos 24 anos num acidente de viação.

A polícia queniana deteve quatro suspeitos que visitaram a casa de Kelvin Kiptum, quatro dias antes de o recordista da maratona morrer num acidente de viação, informou esta quarta-feira o jornal Nation.Samson Cheruiyot, o pai de Kelvin Kiptum, pediu às autoridades que investigassem quatro pessoas que tinham estado em casa do filho poucos dias antes do acidente mortal. Cheruiyot descreveu a visita como suspeita, uma vez que os indivíduos recusaram identificar-se.Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório.Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, tinha 24 anos. Em outubro, o queniano tornou-se o atleta mais rápido da distância rainha do atletismo, ao vencer a maratona de Chicago em 2:00.35 horas, menos 34 segundos do que o anterior máximo.