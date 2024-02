A chuva forte registada nos últimos dias levou ao aumento do volume de água nas barragens para uma média nacional de 80%. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, das 80 albufeiras monitorizadas, metade regista um valor superior a 80% e destas, 10 atingiram os 100%.Há, contudo, quatro barragens que permanecem no vermelho, por estarem abaixo dos 20%. Duas no Litoral Alentejano: Campilhas (18%) e Monte da Rocha (11%); e duas no Algarve: Arade (16%) e Bravura (11%).

A maior albufeira do País, a Barragem do Alqueva, está nos 84%.