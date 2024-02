Saiba como vai estar o tempo nos próximos dias

Segundo Bruno Café, meteorologista do IPMA, a precipitação vai ser sentida a partir da tarde desta quarta-feira assim como na manhã de quinta-feira no Litoral Norte."Os períodos de chuva podem, por vezes, ser fortes, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde de quinta-feira, primeiro no Litoral e depois no Interior", refere.

O meteorologista explica que o agravamento do tempo se deve a "uma passagem de uma superfície frontal frita, com chuva e trovoadas e descida de temperatura".Acrescenta, ainda, que "o céu vai estar geralmente muito nublado, com nuvens altas e também com alguma neblina e nevoeiro".Em geral, as temperaturas máximas vão rondar os 20ºC e os 23ºC, já as mínimas oscilam entre os 8º e os 15º, podendo na Serra da Estrela atingir valores negativos na madrugada de sexta-feira.