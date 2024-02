Guterres em Bruxelas para discutir guerras da Ucrânia e do Médio Oriente com líderes da UE

Secretário-geral das Nações Unidas participará na cimeira europeia com início marcado para 21 de março.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, estará em Bruxelas, no final de março, para participar na cimeira europeia e discutir com os líderes da União Europeia (UE) a guerra na Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas.

A informação foi esta quarta-feira avançada à agência Lusa por várias fontes europeias, que indicaram que António Guterres participará presencialmente no início dos trabalhos, a 21 de março, num almoço com os chefes de Governo e de Estado dos 27 Estados-membros da UE no primeiro de dois dias do Conselho Europeu regular.

"Ele foi convidado, de facto, porque esta é a altura certa para termos uma discussão conjunta sobre o Médio Oriente e a Ucrânia", referiu à Lusa um diplomata europeu.