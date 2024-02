Diogo Ribeiro falha final dos 100 metros livres

Diogo Ribeiro não conseguiu esta tarde apurar-se para a final dos 100 metros livres, ao realizar o 11º tempo nas meias-finais, que o impede de estar na luta pelo pódio.



O nadador português, que fez história em Doha, no Qatar, com a conquista do ouro nos 50 metros mariposa, nadou na primeira meia-final, onde foi quinto com 48.44 segundos, que no geral das duas meias-finais o coloca com o 11.º tempo.

A eliminatória onde nadou Diogo Ribeiro foi ganha pelo italiano Alessandro Miressi, com 47.88 segundos, sendo que na segunda meia-final brilhou o chinês Zhanie Pan, com 47.73 segundos.