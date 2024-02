Miguel Albuquerque diz que nunca duvidou da "lisura" de Pedro Calado e outros dois suspeitos de corrupção na Madeira

Presidente demissionário do Governo Regional reage à decisão do juiz de instrução criminal de libertar o ex-autarca do Funchal e dois empresários.

Miguel Albuquerque disse esta quarta-feira que nunca duvidou da "lisura" dos suspeitos de corrupção na Madeira. 22 dias depois da detenção do ex-autarca do Funchal Pedro Calado e de dois empresário, o juiz de instrução criminal decidiu esta quarta-feira libertá-los Já o líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, declarou esta quarta-feira que o partido mantém a confiança na justiça portuguesa e vai aguardar o desfecho de todos os processos relacionados com alegados crimes de corrupção envolvendo entidades madeirenses.

"O PS acredita na justiça e atua com os factos que são conhecidos", disse o dirigente socialista madeirense na sede do PS, no Funchal, questionado pelos jornalistas à margem da apresentação do manifesto eleitoral da candidatura do partido, "Madeira a nossa causa", às legislativas nacionais de 10 de março, pelo círculo da Madeira.