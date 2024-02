Livre ataca "incoerência" da política de alianças do PAN por viabilizar governo de direita na Madeira

Rui Tavares e Inês Sousa Real abordaram importância da gestão das energias verdes e recusaram a ideia de "voto útil".

As energias verdes e a exploração dos recursos energéticos foram temas em destaque no debate entre Inês Sousa Real, do PAN, e Rui Tavares, do Livre, transmitido esta quarta-feira pela RTP3. O frente a frente foi ainda marcado pelo ataque de Rui Tavares à política de alianças do PAN.

Sobre o posicionamento político do partido, Inês Sousa Real referiu que o "PAN é uma força política útil à democracia" e que, mais que estar preocupada de se situar à esquerda ou à direita, quer garantir que as causas que defende avancem.





"Do lado do Livre não há incoerência nenhuma. Incoerência há quando se diz que se pode apoiar um Governo da Madeira com historial de massacres de animais", apontou Rui Tavares.

Quanto a este tópico, Rui Tavares acusou o PAN de incoerência por ter viabilizado um Governo de direita na Madeira com um histórico de massacres a animais.Quanto à exploração dos recursos energéticos, Rui Tavares acredita que "o hidrogénio verde pode ser uma revolução para a energia em Portugal", tendo considerado a gestão pública a mais adequada. Já sobre o lítio, diz ter mais reticente, uma vez que a sua exploração pode trazer consequências nefastas para os ecossistemas."Temos reservas sobre a sua exploração, a ideia de que num país exíguo grande parte dessas reservas estão junto a populações e que não participam. Há alguma exploração pontual que pode ser feita em minas que já existem e que permitem desenvolver as baterias de lítio", explicou o porta-voz do Livre.Inês Sousa Real disse que a questão sobre a exploração dos recursos energéticos não está na gestão pública, mas sim nos projetos que "já têm luz verde para avançar" e que deveriam ser travados.

"Não podemos fazer a transição à conta dos direitos das populações, que vão ver devastada a pequena agricultura familiar, o turismo", defendeu. "O que temos neste momento é uma licença para destruir valores ambientais", destacou.

Já no fim do debate, Rui Tavares relembrou que ambos os partidos (Livre e o PAN) rejeitam à ideia do voto útil, pela qual diz que os portugueses "pagam o preço" hoje em dia. Rui Tavares garantiu que um voto no Livre serve para "uma maioria da ecologia e do progresso".



Rui Tavares destacou a "taxa de sucesso" do Livre e do PAN na implementação das medidas nos últimos anos e recordou

que, num cenário de "maioria de direita" também será necessária uma "oposição com força" e de uma união dos partidos à esquerda e com objetivos comuns.