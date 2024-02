Papa arquiva processo disciplinar a PSP que vende pornografia gay

O agente da PSP, de 30 anos, alvo de um processo disciplinar por ter uma conta na plataforma OnlyFans, onde vende conteúdo pornográfico gay, foi alvo de um perdão por aplicação da lei da amnistia devido à vinda do Papa Francisco a Portugal, no ano passado.O processo do polícia, natural do Porto, mas a exercer em Lisboa, foi arquivado ainda em 2023, confirmou esta quarta-feira a PSP ao

O polícia nunca usou nada que o identificasse à profissão, mas os estatutos da PSP indicam que os profissionais devem ter cuidado de não praticar “ações contrárias à ética e deontologia profissional”, em serviço ou fora. Nos vídeos explícitos interage com o namorado e outros homens.O agente vende agora conteúdos em saldo: Cobra 8 euros/mês (9,99 dólares) pela subscrição mas com um desconto 29 dias ficam por 4,67 euros.