Pai da jovem que morreu com um tumor cerebral após 11 idas às urgências pede "justiça" pela filha

Família pede uma indemnização de 530 mil euros.

O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Penafiel deverá decidir em breve a ação interposta pela família de Sara Moreira, uma jovem que morreu com um tumor cerebral após 11 idas às urgências. A família pede uma indemnização de 530 mil euros.





CM Mário Moreira, pai da jovem.



“Queremos justiça pela Sara, é por isso que lutamos. Não perdemos a esperança”, disse aoMário Moreira, pai da jovem.

O caso foi já discutido num processo criminal, mas em 2019 quatro médicos foram absolvidos. Uma decisão que foi depois confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto. A família da jovem, que morreu em 2013 com 19 anos, não se conformou e continuou a lutar. Tem agora a esperança que a decisão do TAF seja favorável.





Sara morreu com um tumor cerebral de quase dois quilos, que apenas foi detetado na autópsia. Na unidade hospitalar nunca terão sido pedidos exames complementares. A jovem queixava-se de dores de cabeça, tonturas, vómitos e perdas de consciência.