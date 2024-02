Rússia preparada para acordo diplomático com a Ucrânia

A Rússia está preparada para realizar um acordo diplomático com a Ucrânia. A garantia é do ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Segundo a agência Sputnik, Sergei Lavrov estaria disposto a negociar apenas com a “cedência” de territórios à Ucrânia, mas dado que os países ocidentais não querem levar em conta os interesses de Moscovo e as realidades existentes “no terreno”, a hipótese de um acordo complica-se.Já o Kremlin desmentiu esta quarta-feira que o Presidente russo tenha proposto um cessar-fogo na Ucrânia aos EUA através de intermediários. A notícia tinha sido avançada na terça-feira pela agência Reuters, que assegurou que três fontes russas revelaram que os EUA teriam recusado a proposta de um cessar-fogo na Ucrânia proposta por Putin.