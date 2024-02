Avião que partiu de Lisboa com 34 alunos portugueses aterra de emergência em Bilbao

Estudantes iam a caminho de uma visita de estudo no âmbito da disciplina de história.

Um avião da Easyjet que partiu na manhã desta quinta-feira de Lisboa e tinha como destino Paris, França, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Bilbau, Espanha, devido ao excesso de fumo na cabine. Na aeronave encontravam-se 141 passageiros, 34 dos quais alunos do 12.º ano da Escola Secundária Dr. José Afonso, do Seixal.Ao que oapurou junto de André Claro, o diretor do estabelecimento de ensino, os estudantes iam a caminho de uma visita de estudo no âmbito da disciplina de história."Correu tudo bem. Estão todos calmos e em segurança em Bilbau à espera do voo que os leve para Paris. Quase ninguém se apercebeu da situação e o piloto foi muito prestativo", garantiu André Claro ao"A easyJet pode confirmar que o voo EJU4592 de Lisboa para Paris Charles De Gaulle, no dia 15 de fevereiro, foi desviado para Bilbau devido a um problema técnico. O comandante efetuou uma aterragem de rotina e o avião foi recebido pelos serviços de emergência como medida de rotina e de precaução", lê-se num comunicado a que oteve acesso.

De acordo com a Easyjet, todos os passageiros desembarcaram normalmente e foi escalado um avião de substituição para que pudessem continuar o seu voo para Paris.