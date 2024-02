Corpo de portuguesa desmembrada no Luxemburgo já está em Portugal

Família de Diana Santos tem que esperar entre oito e 10 dias para fazer o funeral.

O corpo de Diana Santos está em Portugal desde o final da semana passada. No entanto, a família tem de esperar entre 8 a 10 dias para conseguir levantar o corpo para fazer o funeral.

Os restos mortais foram trasladados do Luxemburgo, mais de um ano depois de terem sido encontrados nas fronteiras em França e na Alemanha.

O corpo de Diana Santos foi encontrado desmembrado em Mont-Saint-Martin, em 19 de setembro de 2022. As autoridades encontraram apenas o tronco. Os membros inferiores tinham sido cortados ao nível dos joelhos, não havia braços, nem cabeça.

Um mês e meio depois foram encontradas outras partes do corpo em Temmels, na fronteira alemã com o Grão-Ducado, mas as autoridades nunca revelaram exatamente quais.

Desde então, os restos mortais de Diana permaneceram no Luxemburgo, retidos pelo Ministério Público de Diekirch, que está a cargo da investigação.