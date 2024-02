Tribunal mantém suspeito de desaparecimento de grávida da Murtosa em prisão domiciliária

Fernando Valente é suspeito dos crimes de homicídio qualificado, ocultação e profanação de cadáver e aborto agravado.

A medida de coação de prisão domiciliária aplicada a Fernando Valente, suspeito de ter assassinado Mónica Silva, vai ser mantida. Após a revisão dos pressupostos que conduziram à aplicação da medida restritiva de liberdade, feita aos três meses de detenção, o Tribunal de Instrução Criminal de Aveiro decidiu pela manutenção da medida de coação que estava em vigor.



A juíza considerou que os indícios fortes que pendem sobre Fernando Valente continuam a representar perigos de perturbação do decorrer do inquérito, de fuga e de importunar a ordem e tranquilidade públicas, assim como tinha sido decidido após o primeiro interrogatório judicial. Tendo em conta a atualidade dos factos, a medida de coação foi mantida e Fernando Valente fica em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.

Mónica Silva, de 33 anos, grávida de sete meses, está desaparecida, desde 3 de outubro do ano passado. Fernando Valente está detido, apontado como responsável pelo desaparecimento, responde pela suspeita dos crimes homicídio qualificado, ocultação e profanação de cadáver e aborto agravado.