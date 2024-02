Assaltante referenciado assusta-se com a polícia, sobe a muro e morre em queda de dez metros na Madeira

Óbito foi registado no local.

Um homem com cerca de 30 anos, referenciado por vários furtos, morreu depois de sofrer uma queda junto ao Camacha Shopping, na Madeira.Ao que oapurou, a polícia encontrava-se no local devido a um alerta de assalto. Apesar de não estar envolvida, a vítima assustou-se com a presença das autoridades e subiu a um muro com cerca de dez metros, acabando depois por cair.O homem foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como pela EMIR, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado.