Mustafá entrega-se na cadeia de Sintra para cumprir pena de 6 anos e 4 meses

Tribunal de Cascais condenou o chefe da claque do Sporting Juventude Leonina por roubos a casas.

Mustafá, chefe da claque do Sporting Juventude Leonina, entregou-se na tarde desta quinta-feira na cadeia de Sintra para cumprir a pena de seis anos e quatro meses a que foi condenado pelo tribunal de Cascais por roubos a casas. Nuno Mendes, nome verdadeiro, chegou à prisão pelas 16h00, acompanhado do advogado.

O CM sabe que nunca saiu do país nas últimas semanas, aguardando apenas pelo resultado de um último recurso no Tribunal Constitucional. O indeferimento do mesmo levou ao trânsito em julgado da pena atribuída, obrigando Mustafa a entregar-se.

O CM apurou que o conhecido adepto sportinguista foi colocado na ala dos trabalhadores da prisão, considerada mais calma. Não há adeptos ligados a claques de clubes rivais do Sporting na prisão de Sintra.

Recorde-se que Paulo Pereira Cristóvão, antigo vice-presidente sportinguista, cumpre já os sete anos e cinco meses de prisão a que foi condenado no mesmo processo, na prisão de Évora.