Mbappé comunica ao PSG a decisão de abandonar o clube francês no fim da temporada

Kylian Mbappé comunicou ao PSG a decisão de abandonar o clube francês no fim da temporada, avançou esta quinta-feira a Sky News.No verão passado, o futebolista renovou contrato com os parisienses por mais uma época e assinou um acordo relativo a prémios de fidelidade. O contrato termina em junho.Desde janeiro, o internacional francês, de 25 anos, está livre para negociar com outros clubes. Os termos da saída do avançado, associado ao interesse do Real Madrid, não estão definidos.Em janeiro, Kylian Mbappé permanecia indeciso quanto ao futuro.