Suspeito encapuzado tenta assaltar banco em Barcelos

Um indivíduo equipado com um capuz e uma máscara cirúrgica tentou assaltar uma dependência da Caixa Geral de Depósitos, em Barcelinhos, Barcelos, esta quinta-feira. Cerca das 13h05, o indivíduo entrou no banco, munido de um objeto em tudo idêntico a uma arma de fogo, mas fugiu pouco depois sem levar nada.15 minutos mais tarde, um indivíduo com as mesmas características foi visto junto a uma dependência do Crédito Agrícola, em Silveiros, Barcelos.O GNR tomou conta da ocorrência, mas o caso transitou para a PJ.