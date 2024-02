Homem ferido ao cair de uma árvore em Famalicão

Vítima transportada para o Hospital de Braga.

Um homem, 46 anos, ficou com ferimentos graves ao cair de um árvore, num terreno, na rua do Barreiro, em Vale S. Cosme, Famalicão.O alerta foi dado às 18h05 desta quinta-feira. Para o local foram os Bombeiros Famalicenses, com dois operacionais e uma viatura e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão. Depois de estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga, com acompanhamento da VMER.As causas da queda são desconhecidas. As autoridades estão a investigar.