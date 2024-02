Treinador do Crystal Palace sente-se mal durante treino e é levado para o hospital

Técnico, de 76 anos, está a ser sujeito a exames no hospital e encontra-se estável.

O técnico Roy Hodgson sentiu-se mal durante o treino do Crystal Palace, esta quinta-feira. O treinador está a ser sujeito a exames no hospital e encontra-se estável, de acordo com o clube inglês.O Crystal Palace cancelou a conferência de imprensa de Roy Hodgson, agendada para esta quinta-feira, de antevisão ao encontro da Liga inglesa diante do Everton.O problema de saúde surgiu numa altura em que está a ser discutido o despedimento do técnico, de 76 anos. O austríaco Oliver Glasner, ex-treinador dos alemães do Eintracht Frankfurt, é o favorito a assumir o cargo no emblema londrino.O Crystal Palace desloca-se ao terreno do Everton, na segunda-feira, às 20h00, em jogo a contar para a 25ª jornada da Liga inglesa.