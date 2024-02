Venezuela suspende atividades de assessoria do alto comissário da ONU. Funcionários têm 72 horas para abandonar o país

Governo venezuelano invoca posições "claramente parciais e tendenciosas" do alto comissário da ONU para os Direitos Humanos.

A Venezuela suspendeu esta quinta-feira as atividades de assessoria do alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, alegando posições deste "claramente parciais e tendenciosas", e deu 72 horas aos seus funcionários para que abandonem o país.

"A Venezuela anuncia a sua decisão de suspender as atividades do gabinete de assessoria técnica do alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Venezuela", refere um comunicado do Ministério de Relações Exteriores venezuelano.

A Venezuela, adianta, vai "proceder a uma revisão na íntegra dos termos de cooperação técnica descritos na Carta de Entendimento assinada com esse gabinete nos próximos 30 dias" e por isso "solicita ao pessoal afeto ao gabinete que abandone o país nas próximas 72 horas, até que retifiquem publicamente, perante a comunidade internacional, a sua atitude colonialista, abusiva e violadora da Carta das Nações Unidas".