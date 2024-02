Banhista abre foz de ribeira de Aljezur com uma pá

Intervenção é feita normalmente com maquinaria pesada.

Um homem com uma pá conseguiu desobstruir a foz da ribeira de Aljezur, na praia da Amoreira, que estava fechada há vários meses devido ao assoreamento do canal.A ribeira voltou a estar conectada com o mar, o que deixou satisfeitos vários frequentadores da praia, uma vez que a água da ribeira já estava a ficar podre e muitas das espécies que crescem no seu estuário estavam a morrer.Por outro lado, as águas paradas estavam a provocar o surgimento de muitos mosquitos. "A água está a correr novamente!!! A ribeira volta a estar conectada com o mar. Obrigado a quem fez o canal", referiu uma moradora de Aljezur.Esta intervenção é normalmente realizada pela Câmara de Aljezur, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e Administração de Região Hidrográfica, através de diversos meios humanos e técnicos, como máquinas giratórias e outra maquinaria pesada.No entanto, desta vez o trabalho foi executado por um homem, alegadamente não residente no concelho, que colocou mãos à obra depois de ver que a água já estava a cheirar mal.O Correio da Manhã questionou o vereador da Câmara de Aljezur com o pelouro do Ambiente, António Carvalho, mas não obteve resposta.