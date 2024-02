Dois dos três detidos no tiroteio durante as comemorações do Super Bowl são jovens

Investigação indica que um desacato entre espetadores motivou os tiros.

Dois dos três detidos no tiroteio que ocorreu, esta quarta-feira, durante as comemorações do Kansas City Chiefs, vencedores do Super Bowl, são jovens e mais de metade das vítimas são menores de idade, segundo cita a imprensa internacional. As três pessoas foram detidas momentos após os tiros.De acordo com a CBS News, a polícia continua a investigar para determinar o possível envolvimento de outros atiradores e afirma que não há indícios de que o incidente tenha sido motivado por questões de terrorismo ou extremismo.Conclusões preliminares apontam que o tiroteio tenha começado devido a uma disputa entre vários espetadores. A polícia local apreendeu várias armas.O incidente resultou na morte de uma mulher, de 43 anos, que trabalhava para uma rádio local. Pelo menos outras 22 pessoas ficaram feridas, sendo que oito, até à ultima atualização, encontravam-se em estado crítico.O tiroteio ocorreu num estacionamento próximo à Union Station, estação ferroviária central de Kansas City e o caos instalou-se durante as comemorações. Imagens mostraram várias pessoas a correr de um lado para o outro, enquanto outras feridas eram transportadas em macas.