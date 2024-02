“Esfaqueei o Igor uma vez. Pensei só em salvar o meu pai”: Filho de 'Orelhas' confessa facada

Renato Gonçalves começou por pedir desculpa à família de Igor Silva. Afirmou que o que aconteceu foi uma desgraça e que aceita ter um castigo. O filho de Marco ‘Orelhas’ está acusado de matar o jovem com 18 facadas nos festejos do título do FC Porto, em maio de 2022, mas esta quinta-feira, no início do julgamento, negou esta versão.Saiba mais no Correio da Manhã