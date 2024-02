Antigo informador do FBI acusado por mentir sobre filho de Biden

Alexander Smirnov foi detido na quinta-feira em Las Vegas.

A justiça norte-americana anunciou na quinta-feira um processo contra um antigo informador da polícia federal (FBI), acusado de ter mentido e fabricado falsas acusações de corrupção contra Hunter Biden, filho do Presidente dos EUA.

Alexander Smirnov, antigo informador do Departamento Federal de Investigação (FBI), foi detido no mesmo dia em Las Vegas, indicou um comunicado do procurador especial que investiga Hunter Biden.

O homem de 43 anos é suspeito de ter mentido, acusando Joe e Hunter Biden de terem recebido, cada um, cinco milhões de dólares (4,64 milhões de euros) em subornos para permitir que uma empresa de gás ucraniana, a Burisma, escapasse a um processo judicial.